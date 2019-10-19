Обрушившаяся в Красноярском крае дамба нигде не зарегистрирована

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что обрушившаяся в регионе дамба нигде официально не зарегистрирована.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«По предварительным данным, как гидротехническое сооружение (дамба. — RT) у нас вообще не зарегистрирована. Дамба порядка пяти метров высотой. Рабочий посёлок находился ниже этого водоёма», — сказал губернатор.

Как сообщает РИА Новости, глава краевого кабмина Юрий Лапшин заявил журналистам, что дамба была построена кустарным способом.

«Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — отметил он.

19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Согласно предварительной версии, обрушение дамбы произошло из-за «износа тела плотины».

По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.