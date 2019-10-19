Обрушившаяся в Красноярском крае дамба нигде не зарегистрирована
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«По предварительным данным, как гидротехническое сооружение (дамба. — RT) у нас вообще не зарегистрирована. Дамба порядка пяти метров высотой. Рабочий посёлок находился ниже этого водоёма», — сказал губернатор.
Как сообщает РИА Новости, глава краевого кабмина Юрий Лапшин заявил журналистам, что дамба была построена кустарным способом.
«Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — отметил он.
19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно предварительной версии, обрушение дамбы произошло из-за «износа тела плотины».
По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.