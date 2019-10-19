Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае возросло до 15
- © РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
«По обновлённым данным, 15 погибших и 13 пропавших без вести», — цитирует ТАСС сообщение министерства.
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей.
Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, обрушившаяся в регионе дамба не зарегистрирована.