Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае возросло до 15

Короткая ссылка
Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае возросло до 15, об этом сообщили в МЧС России.
Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае возросло до 15
  • © РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«По обновлённым данным, 15 погибших и 13 пропавших без вести», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей.

Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, обрушившаяся в регионе дамба не зарегистрирована.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить