Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае возросло до 15

Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае возросло до 15, об этом сообщили в МЧС России.

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«По обновлённым данным, 15 погибших и 13 пропавших без вести», — цитирует ТАСС сообщение министерства. 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей. Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, обрушившаяся в регионе дамба не зарегистрирована.