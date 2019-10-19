В Курагинском районе из-за прорыва дамбы объявлен режим ЧС

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В Курагинском районе Красноярского края в связи с прорывом дамбы погибли 15 человек, введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в МЧС.
В Курагинском районе из-за прорыва дамбы объявлен режим ЧС
  • © Вадим Кофман
  • РИА Новости

«На территории района объявлен режим ЧС», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, погибли 15 человек, 13 считаются пропавшими без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей.

Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, обрушившаяся в регионе дамба не зарегистрирована.

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