В Красноярском крае 21 октября объявили днём траура из-за ЧП с дамбой

Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура по погибшим при обрушении дамбы в Курагинском районе региона.

Об этом сообщается на сайте местной администрации.

«Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днём траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Усс, его администрация, правительство края и Законодательное собрание региона выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате данного происшествия.

19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

В результате ЧП погибли 15 человек, ещё 13 пропали без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Согласно имеющимся данным, обрушившаяся дамба нигде официально не зарегистрирована, а построенные в районе данного гидротехнического сооружения дома возводились с нарушениями.

Подробнее о происшествии — в материале RT.