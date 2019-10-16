Специалисты рассказали о правилах питания на работе

В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.

В первую очередь специалисты советуют не пропускать обеденный перерыв на работе. Если выделить время на него не получается, то лучше приносить еду с собой из дома. Отмечается, что для человека оптимально есть пять-шесть раз в день, при этом перерывы между приёмами пищи не должны превышать два с половиной — три часа. Более длительные промежутки являются стрессовыми для организма.

«Отсутствие пищи в желудке в этот момент (более четырёх часов. — RT) приводит к сокращению его стенок и появлению голодных болей, а соляная кислота, которая выделяется при этом, раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита», — отмечают эксперты исследовательского центра.

В то же время полноценный обед не следует заменять булочками и пирожками — это может негативно сказаться на фигуре, подчеркнули специалисты.

Кроме того, в центре советуют не злоупотреблять солёным, поскольку это приводит к повышению артериального давления и появлению отёков на ногах, что особенно усугубляется при сидячей работе.

Также отмечается, что излишнее потребление жирной пищи при низком уровне физической активности, характерном для офисной работы, может привести к ожирению.

Для быстрого перекуса на работе предпочтительнее выбрать фрукты, сухофрукты, сушёные орехи или небольшое количество горького шоколада. Также желательно чаще употреблять овощи, поскольку они содержат много полезных витаминов, минералов и волокон и не влияют на вес.

Эксперты центра напоминают, что в сутки следует пить в среднем 1—2 литра воды, и советуют не забывать об этом на работе.

Они также призывают выходить из-за рабочего места каждые 30—40 минут. При этом можно сделать разминку или несколько физических упражнений, что поможет восстановить кровообращение.

Ранее в НИИ медицины и труда рассказали RT о том, как влияет на здоровье сотрудников офисная работа.