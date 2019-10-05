Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало ситуацию в учреждении

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина прокомментировало телеканалу «Звезда» ситуацию в учреждении на фоне решения пятерых врачей написать заявления на увольнение.

Советник директора НМИЦ им. Блохина Владимир Поляков отметил, что конфликтные ситуации после прихода нового руководства возможны в любом учреждении, однако это не должно стать поводом для массовых увольнений.

«Сложившийся коллектив, сложившиеся какие-то идеи, какие-то мероприятия, которые есть, вдруг нарушается привычный образ жизни, и это вызывает, безусловно, какой-то протест, но это не значит, что надо сразу писать письма, на мой взгляд», — заявил он.

Главный врач онкоцентра Алексей Бутенко, в свою очередь, подчеркнул, что данная ситуация «находится в состоянии решения».

По его словам, несмотря на то, что корпуса больницы не новые, требуемые условия для лечения в них пациентов соблюдены.

«Мы бы просто не допустили оказания лечебного процесса, проведения всех наших лечебных мероприятий — тем более мы же лечим детей, это ещё повышенная категория риска — в непригодных помещениях», — объяснил главврач НМИЦ им. Блохина.

Ранее руководство онкоцентра Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

Как писала газета «Известия», детские онкологи обвинили новое руководство в травле, пригрозив своим увольнением.

В Министерстве здравоохранения назвали неоправданными претензии врачей и расценили их действия как «грубое нарушение врачебной этики».