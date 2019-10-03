В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

«Подписано только четыре заявления. Других заявлений нет», — сказали РИА Новости в онкоцентре.

При этом там отметили, что графика увольнений, о котором ранее говорили онкологи, у руководства нет.

Ранее стало известно, что детские онкологи обвинили новое руководство онкоцентра Блохина в травле и пригрозили своим увольнением.

Директор центра Иван Стилиди сообщил, что пять врачей подали заявления.

В Кремле заявили, что в ситуации разбирается Минздрав.



