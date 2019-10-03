В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении

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Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Подписано только четыре заявления. Других заявлений нет», — сказали РИА Новости в онкоцентре.

При этом там отметили, что графика увольнений, о котором ранее говорили онкологи, у руководства нет.

Ранее стало известно, что детские онкологи обвинили новое руководство онкоцентра Блохина в травле и пригрозили своим увольнением.

Директор центра Иван Стилиди сообщил, что пять врачей подали заявления.

В Кремле заявили, что в ситуации разбирается Минздрав.

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