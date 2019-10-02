Онкологи центра Блохина составили график увольнений

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений для того, чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замдиректора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич.

По его словам, врачи чувствуют полную ответственность перед своими пациентами.

«Поэтому мы создали график такой (увольнения), что мы обязаны сделать всё по отношению к тем пациентам, которым мы начали лечение», — приводит его слова РИА Новости.

Также Менткевич сообщил, что доктор медицинских наук Игорь Долгополов будет курировать пациентов, которым онкологи начали лечение, до того момента, когда его увольнение станет безопасным для пациентов.

Ранее пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении. До этого медики обвинили новое руководство онкоцентра в травле.

В Министерстве здравоохранения назвали неоправданными претензии врачей, а также расценили их действия как «грубое нарушение врачебной этики». В ведомстве также сформировали комиссию после обращений врачей.

Глава онкоцентра Блохина Иван Стилиди заявил, что Георгий Менткевич был освобождён от должности исполняющего обязанности заведующего отделением с объявлением выговора «за хамское поведение». По словам Стилиди, комиссия Минздрава будет работать в онкоцентре до 6 октября, после чего представит своё заключение.