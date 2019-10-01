Глава НМИЦ Блохина прокомментировал ситуацию в онкоцентре

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Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди заявил, что Георгий Менткевич освобождён от должности исполняющего обязанности заведующего отделением с объявлением выговора.

«За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор», — приводит ТАСС его слова.

Менткевич совмещал в центре две должности, одной из которых была должность исполняющего обязанности заведующего отделением.

По словам Стилиди, он был освобождён от этой должности несколько дней назад.

Ранее «Известия» сообщили, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле и пригрозили своим увольнением.

В Кремле призвали Минздрав разобраться в ситуации в онкоцентре.

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