В Кремле призвали разобраться в ситуации в онкоцентре Блохина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.

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«Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», — цитирует РИА Новости Пескова. Ранее «Известия» сообщили, что детские онкологи НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве обвинили новое руководство центра в травле и пригрозили своим увольнением. Медики записали видеообращение и опубликовали его 30 сентября.