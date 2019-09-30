В Кремле призвали разобраться в ситуации в онкоцентре Блохина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
В Кремле призвали разобраться в ситуации в онкоцентре Блохина
  • Pixabay

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее «Известия» сообщили, что детские онкологи НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве обвинили новое руководство центра в травле и пригрозили своим увольнением. Медики записали видеообращение и опубликовали его 30 сентября.

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