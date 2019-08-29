Хирург из Нижнего Тагила объяснил решение не увольняться
- РИА Новости
«Вчера мы отозвали свои заявления. После встречи с губернатором Евгением Куйвашевым было принято решение о проверке всех лечебных учреждений на адекватную оплату ночных и сверхурочных работ, которые осуществляет дежурная бригада врачей», — заявил он.
По словам Изотеева, им пообещали принять все меры, указанные в требованиях к администрации.
Врач выразил надежду, что ситуация выправится.
Ранее сообщалось, что главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.