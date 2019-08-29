Хирург из Нижнего Тагила объяснил решение не увольняться

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Заведующий хирургическим отделением нижнетагильской ГКБ №1 Юрий Изотеев в беседе с URA.RU прокомментировал решение забрать заявления об увольнении.
Хирург из Нижнего Тагила объяснил решение не увольняться
  • РИА Новости

«Вчера мы отозвали свои заявления. После встречи с губернатором Евгением Куйвашевым было принято решение о проверке всех лечебных учреждений на адекватную оплату ночных и сверхурочных работ, которые осуществляет дежурная бригада врачей», — заявил он.

По словам Изотеева, им пообещали принять все меры, указанные в требованиях к администрации.

Врач выразил надежду, что ситуация выправится.

Ранее сообщалось, что главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.

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