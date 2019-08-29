Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки

Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение. Об этом ТАСС сообщил председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Он добавил, что от работы отстранены главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ №1 Олег Николаев.

«Они отстранены на время проведения проверки, это стандартная процедура, проверка завершится через две недели», — сказал Угринов.

Ранее стало известно, что пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя ситуацию, заявил о проведении совещания по данному вопросу. В свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что массовое увольнение врачей-хирургов из ЦГБ №1 Нижнего Тагила не сказалось на оказании медицинской помощи населению.