Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
- © РИА Новости
Он добавил, что от работы отстранены главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ №1 Олег Николаев.
«Они отстранены на время проведения проверки, это стандартная процедура, проверка завершится через две недели», — сказал Угринов.
Ранее стало известно, что пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя ситуацию, заявил о проведении совещания по данному вопросу. В свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что массовое увольнение врачей-хирургов из ЦГБ №1 Нижнего Тагила не сказалось на оказании медицинской помощи населению.