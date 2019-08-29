Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки

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Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение. Об этом ТАСС сообщил председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
  • © РИА Новости

Он добавил, что от работы отстранены главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ №1 Олег Николаев.

«Они отстранены на время проведения проверки, это стандартная процедура, проверка завершится через две недели», — сказал Угринов.

Ранее стало известно, что пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя ситуацию, заявил о проведении совещания по данному вопросу. В свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что массовое увольнение врачей-хирургов из ЦГБ №1 Нижнего Тагила не сказалось на оказании медицинской помощи населению.

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