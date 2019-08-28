Пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Отмечается, что данное решение было принято после беседы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время для разрешения ситуации с массовым увольнением хирургов предпринимается ряд мер.

«Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также с 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил».

С 2 сентября на работу будут приняты два новых хирурга.

«На месте работает комиссия федерального Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования», — указано в тексте.

Ранее два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила решили отозвать заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.