Пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении
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В ведомстве отметили, что в настоящее время для разрешения ситуации с массовым увольнением хирургов предпринимается ряд мер.
«Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также с 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил».
С 2 сентября на работу будут приняты два новых хирурга.
«На месте работает комиссия федерального Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования», — указано в тексте.
Ранее два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила решили отозвать заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.