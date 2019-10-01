Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
- РИА Новости
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
Он подчеркнул, что медики не уволены.
Ранее сообщалось, что детские онкологи обвинили новое руководство онкоцентра Блохина в травле и пригрозили своим увольнением.
В Кремле заявили, что в ситуации разбирается Министерство здравоохранения.
В Минздраве претензии врачей считают неоправданными. Ведомство проинформировало о создании комиссии после поступления обращения.