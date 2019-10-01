Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

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Пять врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подали заявления об увольнении. Об этом сообщил директор центра Иван Стилиди.
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
  • РИА Новости

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.

Он подчеркнул, что медики не уволены.

Ранее сообщалось, что детские онкологи обвинили новое руководство онкоцентра Блохина в травле и пригрозили своим увольнением.

В Кремле заявили, что в ситуации разбирается Министерство здравоохранения.

В Минздраве претензии врачей считают неоправданными. Ведомство проинформировало о создании комиссии после поступления обращения.

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