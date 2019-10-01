Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Пять врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подали заявления об увольнении. Об этом сообщил директор центра Иван Стилиди.

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.

Он подчеркнул, что медики не уволены.

Ранее сообщалось, что детские онкологи обвинили новое руководство онкоцентра Блохина в травле и пригрозили своим увольнением.

В Кремле заявили, что в ситуации разбирается Министерство здравоохранения.

В Минздраве претензии врачей считают неоправданными. Ведомство проинформировало о создании комиссии после поступления обращения.