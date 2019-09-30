Комиссия Минздрава будет работать в онкоцентре Блохина до 6 октября

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина до 6 октября будет работать комиссия Министерства здравоохранения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора центра Ивана Стилиди.

«Действительно, комиссия работает в центре по моей инициативе, работает большая комиссия в составе 18 человек», — заявил Стилиди.

По его словам, комиссия ведёт работу в центре уже на протяжении двух недель. Стилиди добавил, что 6 октября работа комиссии будет завершена. Комиссия представит своё заключение.

«Я с нетерпением жду, и я считаю, что должна быть объективная оценка ситуации, которая нам прояснит некоторые вещи и поможет выбрать правильный баланс», — заявил Стилиди.

Ранее «Известия» сообщили, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле и пригрозили своим увольнением.

В Кремле призвали Минздрав разобраться в ситуации в онкоцентре Блохина.