Комиссия Минздрава будет работать в онкоцентре Блохина до 6 октября

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В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина до 6 октября будет работать комиссия Министерства здравоохранения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора центра Ивана Стилиди.
Комиссия Минздрава будет работать в онкоцентре Блохина до 6 октября
  • © Пресс-служба ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

«Действительно, комиссия работает в центре по моей инициативе, работает большая комиссия в составе 18 человек», — заявил Стилиди.

По его словам, комиссия ведёт работу в центре уже на протяжении двух недель. Стилиди добавил, что 6 октября работа комиссии будет завершена. Комиссия представит своё заключение.

«Я с нетерпением жду, и я считаю, что должна быть объективная оценка ситуации, которая нам прояснит некоторые вещи и поможет выбрать правильный баланс», — заявил Стилиди.

Ранее «Известия» сообщили, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле и пригрозили своим увольнением.

В Кремле призвали Минздрав разобраться в ситуации в онкоцентре Блохина.

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