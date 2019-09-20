На Дальнем Востоке более 15 тысяч военных провели боевые стрельбы

Начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев сообщил, что в войсках ВВО состоялась комплексная тренировка по управлению огнём.

«На полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях более 15 тысяч военнослужащих выполнили боевые стрельбы из различных типов вооружения», — цитирует РИА Новости Гордеева.

Он сообщил, что условного противника «уничтожили» расчёты реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г», «Ураган».

Отмечается, что в ходе тренировок были выполнены огневые задачи с применением самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Гиацинт», «МСТА-С», миномётных комплексов «Сани», 240-мм самоходных миномётов «Тюльпан», также были задействованы экипажи противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», «Штурм-С» и «Корнет»; к комплексной тренировке были привлечены экипажи танков Т-72Б, недавно поступивших на вооружение Т-80БВ и боевых машин пехоты БМП-2.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на полигоне Мулино в Нижегородской области завершились совместные российско-белорусские учения «Щит Союза».