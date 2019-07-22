Число отравившихся продуктами из автоматов в Москве возросло до 80

Число обратившихся за медицинской помощью в результате отравления продуктами из автоматов сети Healthy Food в Москве увеличилось до 80.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15:00 22 июля зарегистрировано 80 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, всего госпитализировано 37 человек», — указывается в заявлении.

Ведомство уточняет, что рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью.

Ранее сообщалось о 75 отравившихся.

В июне URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.