Число отравившихся продуктами из автоматов в Москве достигло 75

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Количество обратившихся за медицинской помощью в связи с отравлением продуктами из автоматов сети Healthy Food в Москве достигло 75. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
Число отравившихся продуктами из автоматов в Москве достигло 75
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По состоянию на 15:00 19 июля зарегистрировано 75 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией», — указывается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в результате отравления продукцией из автоматов Healthy Food в Москве пострадали 65 человек.

Как отмечалось, в Москве закрыли 48 вендинговых автоматов Healthy Food после обнаружения просроченной и немаркированной продукции.

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