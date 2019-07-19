Число отравившихся продуктами из автоматов в Москве достигло 75
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«По состоянию на 15:00 19 июля зарегистрировано 75 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией», — указывается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что в результате отравления продукцией из автоматов Healthy Food в Москве пострадали 65 человек.
Как отмечалось, в Москве закрыли 48 вендинговых автоматов Healthy Food после обнаружения просроченной и немаркированной продукции.