Число отравившихся продуктами из автоматов в Москве достигло 65

В Москве 65 человек обратились за медицинской помощью в связи с отравлением продуктами из автоматов сети Healthy Food, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

«На настоящий момент 65 случаев отравления... вряд ли количество госпитализированных будет расти», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он уточнил, что в больницах находятся 17 пострадавших.

В Роспотребнадзоре сообщили о закрытии двух кафе Healthy Food на юго-востоке Москвы, а также 48 вендинговых автоматов после обнаружения просроченной и немаркированной продукции.

По результатам проверки ведомство изъяло около 3 тонн продукции компании.

Выяснилось, что на некоторых товарах производитель намеренно указывал будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

Ранее сообщалось, что в результате отравления продукцией из автоматов Healthy Food в Москве пострадал 51 человек.

URA.RU передавало, что на Урале началась проверка после массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в вагоне-ресторане поезда Анапа — Екатеринбург.