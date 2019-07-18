Число отравившихся продуктами из автоматов в Москве достигло 65
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«На настоящий момент 65 случаев отравления... вряд ли количество госпитализированных будет расти», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Он уточнил, что в больницах находятся 17 пострадавших.
В Роспотребнадзоре сообщили о закрытии двух кафе Healthy Food на юго-востоке Москвы, а также 48 вендинговых автоматов после обнаружения просроченной и немаркированной продукции.
По результатам проверки ведомство изъяло около 3 тонн продукции компании.
Выяснилось, что на некоторых товарах производитель намеренно указывал будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.
Ранее сообщалось, что в результате отравления продукцией из автоматов Healthy Food в Москве пострадал 51 человек.
URA.RU передавало, что на Урале началась проверка после массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в вагоне-ресторане поезда Анапа — Екатеринбург.