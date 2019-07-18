Число отравившихся едой из автоматов в Москве превысило 50
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«По последним данным, по состоянию на 14:00 17.07.19 зарегистрирован 51 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в больницы доставлены 26 человек, из ранее госпитализированных выписаны шестеро.
В ведомстве уточнили, что диагноз у большинства пациентов — сальмонеллёз.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Ранее сообщалось о 21 отравившемся.