Число отравившихся едой из автоматов в Москве превысило 50

Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве увеличилось до 51, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по столице.

«По последним данным, по состоянию на 14:00 17.07.19 зарегистрирован 51 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в больницы доставлены 26 человек, из ранее госпитализированных выписаны шестеро.

В ведомстве уточнили, что диагноз у большинства пациентов — сальмонеллёз.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее сообщалось о 21 отравившемся.