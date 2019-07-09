В дневных лагерях Подмосковья отдохнули более 67 тысяч детей
- РИА Новости
«Свыше 67 тыс. детей посетили первую смену летних лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций Подмосковья. Всего в этом году организовано свыше 1,1 тыс. лагерей», — заявила министр образования региона Ольга Забралова.
По её словам, у каждого лагеря своё профильное направление — к примеру, спортивное, патриотическое и эколого-биологическое.
Во вторую смену должно быть открыто 105 лагерей.
Ранее progorod43.ru сообщало, что спасатели отчитались о проверке летних лагерей в Кировской области перед началом сезона.