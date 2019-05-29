Спасатели отчитались о проверке летних лагерей в Кировской области перед началом сезона

Спасатели проверили летние лагеря в Кировской области перед началом сезона, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Особое внимание уделено пожарной безопасности.

«Было выявлено порядка 400 нарушений», — заявил заместитель начальника ведомства Константин Бармин.

По его словам, к некоторым лагерям есть вопросы по системам оповещения, пожарному водоснабжению.

В 2019 году в регионе будут работать 487 лагерей с дневным пребыванием, 24 загородных лагеря, три санатория и палаточный лагерь.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии планируют открыть 631 детский лагерь в летний сезон.