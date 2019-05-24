В Удмуртии планируют открыть 631 детский лагерь в летний сезон

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В Удмуртии планируют открыть 631 детский лагерь в летний сезон, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
В Удмуртии планируют открыть 631 детский лагерь в летний сезон
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

По данным на 23 мая, 544 организации получили санитарно-эпидемиологические заключения.

Во время плановых и внеплановых проверок сотрудники ведомства обнаружили нарушения. Составлено 67 протоколов на общую сумму 733 тыс. рублей.

Исследовано 496 проб питьевой воды, из них три не отвечали нормативам.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области направят 245 млн рублей на организацию летнего отдыха детей.

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