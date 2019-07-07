В Ингушетии проверят органы опеки в рамках дела об избиении девочки

Следственные органы Ингушетии проверят работу органов опеки и попечительства, а также действия участкового врача в рамках расследования уголовного дела о нанесении телесных повреждений семилетней девочке.

Об этом заявил представитель следственного управления Следственного комитета России по республике.

«В данном направлении работа уже начата в рамках возбуждённого уголовного дела. Будут проверяться (действия. — RT) должностных лиц органов опеки и попечительства, также участкового врача», — цитирует ТАСС представителя следствия.

В частности, сотрудники следственных органов выяснят, была ли девочка на учёте у участкового врача.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла под личный контроль данную ситуацию.

4 июля в больницу Ингушетии поступила девочка 2012 года рождения с множественными телесными повреждениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

5 июля ребёнка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

По последним данным, состояние девочки остаётся тяжёлым: у неё диагностировали сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья, также обнаружены старые переломы рёбер и травма позвоночника.

По подозрению в избиении ребёнка арестована её тётя.