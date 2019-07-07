В Ингушетии проверят органы опеки в рамках дела об избиении девочки
- РИА Новости
Об этом заявил представитель следственного управления Следственного комитета России по республике.
«В данном направлении работа уже начата в рамках возбуждённого уголовного дела. Будут проверяться (действия. — RT) должностных лиц органов опеки и попечительства, также участкового врача», — цитирует ТАСС представителя следствия.
В частности, сотрудники следственных органов выяснят, была ли девочка на учёте у участкового врача.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла под личный контроль данную ситуацию.
4 июля в больницу Ингушетии поступила девочка 2012 года рождения с множественными телесными повреждениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.
5 июля ребёнка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
По последним данным, состояние девочки остаётся тяжёлым: у неё диагностировали сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья, также обнаружены старые переломы рёбер и травма позвоночника.
По подозрению в избиении ребёнка арестована её тётя.