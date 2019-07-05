В Ингушетии завели дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке

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Следственный комитет по респулике Ингушетии завёл уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке.

«Следствием установлено, что 4 июля 2019 года, примерно в 12:25, в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия, доставлена малолетняя девочка, 2012 года рождения, с множеством телесных  повреждений», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что врачи проводят реанимационные мероприятия в отношении пострадавшей.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ухте завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка на детской площадке.

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