В Коми завели дело по факту травмирования ребёнка на детской площадке
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По имеющимся данным, на прошлой неделе в одном из дворов шестилетняя девочка играла на горке, прикреплённой тросами к металлической перекладине. В какой-то момент перекладина оторвалась и нанесла ребёнку травму.
Девочка была госпитализирована. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.
Следователи изъяли конструкцию и назначили экспертизы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка.