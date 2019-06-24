В Коми завели дело по факту травмирования ребёнка на детской площадке

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В Ухте завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка на детской площадке, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Коми.
В Коми завели дело по факту травмирования ребёнка на детской площадке
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По имеющимся данным, на прошлой неделе в одном из дворов шестилетняя девочка играла на горке, прикреплённой тросами к металлической перекладине. В какой-то момент перекладина оторвалась и нанесла ребёнку травму.

Девочка была госпитализирована. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следователи изъяли конструкцию и назначили экспертизы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка.

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