В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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Состояние избитой в Ингушетии девочки всё ещё остаётся тяжёлым. Об этом сообщили в пресс-службе московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм. 

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. Следственный комитет завёл по данному факту уголовное дело.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла под личный контроль ситуацию с получившей множественные травмы семилетней девочкой из Ингушетии.

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