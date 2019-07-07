В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Состояние избитой в Ингушетии девочки всё ещё остаётся тяжёлым. Об этом сообщили в пресс-службе московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. Следственный комитет завёл по данному факту уголовное дело.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла под личный контроль ситуацию с получившей множественные травмы семилетней девочкой из Ингушетии.