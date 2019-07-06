Москалькова взяла под контроль ситуацию с девочкой из Ингушетии

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла под личный контроль ситуацию с получившей множественные травмы семилетней девочкой из Ингушетии.

«Нынешняя ситуация совершенно нетерпима и противоречит всем цивилизационным нормам. Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями... буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона», — цитирует её Интерфакс.

По словам Москальковой, произошедшее свидетельствует о необходимости в том числе «разработки федерального закона России о противодействии насилию в семье».

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений.

Следователи возбудили дело по данному факту. По подозрению в избиении ребёнка арестована её тётя.

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