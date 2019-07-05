Леонид Рошаль рассказал о состоянии доставленной из Ингушетии девочки

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RT
Вечером в пятницу, 5 июля, в Москву из Назрани доставили 7-летнюю девочку, у которой ранее диагностировали множественные телесные повреждения, укусы и множественные ожоги. По данным следствия, травмы ребёнку нанесла её тётя Макка Ганиева, она задержана. Врачи научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии пострадавшей. RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода.

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