Подозреваемую в избиении племянницы в Ингушетии переведут в СИЗО 8 июля

В МВД России по Республике Ингушетия рассказали, что тётя семилетней девочки, которая была арестована по делу об избиении племянницы, будет переведена в СИЗО в Карабулаке в понедельник, 8 июля.

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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство. Отмечается, что арестованную переведут в СИЗО из изолятора временного содержания ОМВД России по городу Назрань. Ранее Магасский районный суд арестовал 35-летнюю женщину по подозрению в нанесении племяннице тяжёлых травм. Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, куда доставили девочку, рассказали о состоянии маленькой пациентки.