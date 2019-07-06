Подозреваемую в избиении племянницы в Ингушетии переведут в СИЗО 8 июля

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В МВД России по Республике Ингушетия рассказали, что тётя семилетней девочки, которая была арестована по делу об избиении племянницы, будет переведена в СИЗО в Карабулаке в понедельник, 8 июля.
Подозреваемую в избиении племянницы в Ингушетии переведут в СИЗО 8 июля
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что арестованную переведут в СИЗО из изолятора временного содержания ОМВД России по городу Назрань.

Ранее Магасский районный суд арестовал 35-летнюю женщину по подозрению в нанесении племяннице тяжёлых травм.

Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, куда доставили девочку, рассказали о состоянии маленькой пациентки.

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