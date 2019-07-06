Врачи в Москве рассказали об обследовании избитой в Ингушетии девочки

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Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве рассказали о результатах обследования доставленной из Ингушетии семилетней девочки, у которой ранее диагностировали множественные телесные повреждения и ожоги.

«При первичном обследовании диагнозы практически подтверждаются, серьёзные повреждения в области кисти — за неё нужно бороться... И с уверенностью сказать, что всё обойдется хорошо без каких-то ампутаций, пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно», — заявил директор института Леонид Рошаль.

При этом медики также обнаружили у ребёнка старые переломы рёбер, а также травму позвоночника, для лечения которых не потребуется хирургического вмешательства.

Рошаль рассказал, что девочку уже осмотрели травматологи, нейрохирурги, общие хирурги и реаниматологи.

«Состояние девочки при поступлении тяжёлое, обусловленное повреждениями верхних конечностей. Левая ручка, в принципе, сохранна, мы тоже за неё поборемся, а правая — немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на её спасение», — отметил врач института.

По его словам, ночью будет организована перевязка для сохранения жизнеспособности тканей.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что родители девочки из Ингушетии найдены.

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