Тётя девочки из Ингушетии задержана по подозрению в её избиении

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Следственные органы Ингушетии задержали по подозрению в избиении семилетней девочки её тётю. Ранее ребёнок был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями.
Тётя девочки из Ингушетии задержана по подозрению в её избиении
  • © Следственный комитет РФ

«По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тётей ребёнка», — приводит РИА Новости сообщение регионального СУ СК.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву

Следственный комитет по Республике Ингушетия завёл уголовное дело о нанесении телесных повреждений девочке.

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