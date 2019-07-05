Тётя девочки из Ингушетии задержана по подозрению в её избиении
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«По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тётей ребёнка», — приводит РИА Новости сообщение регионального СУ СК.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву.
Следственный комитет по Республике Ингушетия завёл уголовное дело о нанесении телесных повреждений девочке.