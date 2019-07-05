Тётя девочки из Ингушетии задержана по подозрению в её избиении

Следственные органы Ингушетии задержали по подозрению в избиении семилетней девочки её тётю. Ранее ребёнок был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями.

© Следственный комитет РФ

«По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тётей ребёнка», — приводит РИА Новости сообщение регионального СУ СК. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее стало известно, что семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву. Следственный комитет по Республике Ингушетия завёл уголовное дело о нанесении телесных повреждений девочке.