Избитую в Ингушетии девочку перевезут на лечение в Москву

Семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

«Сейчас решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву — в клинику Леонида Рошаля. Всё возможное для скорейшей перевозки ребёнка предпринимает уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова», — сказала Чахкиева.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что решение о переводе ребёнка принято, но есть технические вопросы.

По его словам, в настоящее время девочка получает всё необходимое лечение.

Следственный комитет по Республике Ингушетия завёл уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке.