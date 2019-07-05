Избитую в Ингушетии девочку перевезут на лечение в Москву
- РИА Новости
«Сейчас решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву — в клинику Леонида Рошаля. Всё возможное для скорейшей перевозки ребёнка предпринимает уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова», — сказала Чахкиева.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что решение о переводе ребёнка принято, но есть технические вопросы.
По его словам, в настоящее время девочка получает всё необходимое лечение.
Следственный комитет по Республике Ингушетия завёл уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке.