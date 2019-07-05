Детский омбудсмен Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева рассказала о состоянии избитой семилетней девочки.

«Только что закончилась операция. Друзья, у девочки всё хорошо, руку сохранили. Будем надеяться на милость Всевышнего», — написала Чахкиева на своей странице в Instagram.

Она отметила, что «врачи со своей стороны сделали всё возможное».

Как сообщает РИА Новости, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о готовности властей оказать девочке необходимую помощь.

«Прежде всего, желаю скорейшего выздоровления девочке. Примем все возможные меры для этого. Ход расследования уголовного дела буду держать на контроле», — приводит пресс-служба слова Калиматова.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Республике Ингушетия завёл уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке.