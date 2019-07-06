Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены

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Родители семилетней девочки, получившей серьёзные травмы в результате избиения в Ингушетии, найдены. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Сейчас найдены и папа, и мама. Мать и отец находятся в разводе. Папа давно не видел девочку, уже продолжительное время. А мама сейчас с другим человеком, у неё новый брак. И год назад, по её словам, она передала девочку тёте, той женщине, которая сейчас задержана», — цитирует омбудсмена РИА Новости.

По словам Кузнецовой, ребёнок временно будет находится с детским омбудсменом в Ингушетии Заремой Чахкиевой, а затем для неё будут искать новых опекунов.

Ранее пострадавшую девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве.

4 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений.

Следственный комитет завёл по данному факту уголовное дело.

По подозрению в избиении ребёнка задержана её тетя.

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