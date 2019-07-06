Тётю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
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«Сотрудники правоохранительных органов уже направили её в наркодиспансер, проверить, употребляет ли она психотропные вещества», — приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы региона.
Как сообщает РИА Новости, сама подозреваемая отрицает свою вину.
4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений.
Следственный комитет завёл по данному факту уголовное дело.
По подозрению в избиении ребёнка задержана её тетя.