Тётю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков

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Тётю семилетней девочки, подозреваемую в избиении ребёнка, проверят на употребление наркотиков. Об этом рассказала детский омбудсмен в Ингушетии Зарема Чахкиева.
Тётю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
  • © Фото из личного архива

«Сотрудники правоохранительных органов уже направили её в наркодиспансер, проверить, употребляет ли она психотропные вещества», — приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы региона.

Как сообщает РИА Новости, сама подозреваемая отрицает свою вину.

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений.

Следственный комитет завёл по данному факту уголовное дело.

По подозрению в избиении ребёнка задержана её тетя.

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