Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

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Избитая в Ингушетии девочка, скорее всего, проведёт в больнице в Москве один-два месяца, в настоящее время она чувствует себя хорошо. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала детский омбудсмен в Ингушетии Зарема Чахкиева.
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
  • © Фото из личного архива

«Я только что из реанимации, где сейчас находится девочка. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов», — приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы Ингушетии.

Ранее в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали, что у девочки, доставленной из Ингушетии, наблюдаются значительные повреждения в области кисти, а также старые переломы рёбер и травма позвоночника.

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений.

Следственный комитет завёл по данному факту уголовное дело.

По подозрению в избиении ребёнка задержана её тетя.

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