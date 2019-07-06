Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
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«Я только что из реанимации, где сейчас находится девочка. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов», — приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы Ингушетии.
Ранее в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали, что у девочки, доставленной из Ингушетии, наблюдаются значительные повреждения в области кисти, а также старые переломы рёбер и травма позвоночника.
4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений.
Следственный комитет завёл по данному факту уголовное дело.
По подозрению в избиении ребёнка задержана её тетя.