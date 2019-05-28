Во Владивостоке оцепили аэропорт из-за звонка о минировании
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«Международный аэропорт Владивосток сообщает о работе в режиме усиленных мер безопасности», — говорится в сообщении.
Как отмечается, изменения в работе аэропорта связаны с поступлением звонка о минировании.
«В настоящее время территория аэропорта частично оцеплена», — заявили в пресс-службе.
Движение автомобилей возле аэропорта временно ограничили. Доступ в здание ограничен для встречающих и провожающих, пассажиров пропускают по билетам.
Указывается, что пассажиров и обслуживающий персонал не эвакуировали из аэровокзального комплекса.
Ранее в Сочи эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании здания.
В апреле URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали после получения информации о минировании.