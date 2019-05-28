Во Владивостоке оцепили аэропорт из-за звонка о минировании

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Во Владивостоке после анонимного звонка о минировании частично оцепили территорию международного аэропорта. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Во Владивостоке оцепили аэропорт из-за звонка о минировании
  • © РИА Новости

«Международный аэропорт Владивосток сообщает о работе в режиме усиленных мер безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, изменения в работе аэропорта связаны с поступлением звонка о минировании.

«В настоящее время территория аэропорта частично оцеплена», — заявили в пресс-службе.

Движение автомобилей возле аэропорта временно ограничили. Доступ в здание ограничен для встречающих и провожающих, пассажиров пропускают по билетам.

Указывается, что пассажиров и обслуживающий персонал не эвакуировали из аэровокзального комплекса.

Ранее в Сочи эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании здания.

В апреле URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали после получения информации о минировании.

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