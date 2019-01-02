Пострадавшим в результате ЧП в Магнитогорске пожертвовали 6,6 млн рублей
- © Илья Московец
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы будем отчитываться обо всех расходах с благотворительного счёта. Отчёт будет публичный», — цитирует губернатора агентство.
Ранее сообщалось, что соболезнования в связи с произошедшим в Магнитогорске выразили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Молдавии Игорь Додон.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. По последним данным, общее число жертв ЧП увеличилось до 21.