Пострадавшим в результате ЧП в Магнитогорске пожертвовали 6,6 млн рублей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что около 6,6 млн рублей поступило на благотворительный счёт после взрыва газа в Магнитогорске.

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РИА Новости