Пострадавшим в результате ЧП в Магнитогорске пожертвовали 6,6 млн рублей

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что около 6,6 млн рублей поступило на благотворительный счёт после взрыва газа в Магнитогорске.
Пострадавшим в результате ЧП в Магнитогорске пожертвовали 6,6 млн рублей
  • © Илья Московец
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем отчитываться обо всех расходах с благотворительного счёта. Отчёт будет публичный», — цитирует губернатора агентство.

Ранее сообщалось, что соболезнования в связи с произошедшим в Магнитогорске выразили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Молдавии Игорь Додон.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. По последним данным, общее число жертв ЧП увеличилось до 21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить