Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
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- РИА Новости
«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Магнитогорске», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что разбор завалов на месте ЧП приостановлен почти на сутки.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В Челябинской области объявлен траур.