Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования в связи с обрушением секции жилого дома в Магнитогорске, в результате которого погибли не менее восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Магнитогорске», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разбор завалов на месте ЧП приостановлен почти на сутки.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В Челябинской области объявлен траур.

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