Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске приостановлен

Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли по меньшей мере восемь человек, приостановлен почти на сутки. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, появилась реальная угроза обрушения части здания.

«Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — заявил министр.

Отмечается, что поисковая операция продолжится только после устранения угрозы обрушения. По предварительной оценке, эта работа может занять почти сутки.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.

2 января в Челябинской области объявлен траур.