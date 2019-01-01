Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске приостановлен

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Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли по меньшей мере восемь человек, приостановлен почти на сутки. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске приостановлен
  • © пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
  • РИА Новости

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, появилась реальная угроза обрушения части здания.

«Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — заявил министр.

Отмечается, что поисковая операция продолжится только после устранения угрозы обрушения. По предварительной оценке, эта работа может занять почти сутки. 

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. 

2 января в Челябинской области объявлен траур.

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