Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске приостановлен
- © пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
- РИА Новости
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, появилась реальная угроза обрушения части здания.
«Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — заявил министр.
Отмечается, что поисковая операция продолжится только после устранения угрозы обрушения. По предварительной оценке, эта работа может занять почти сутки.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
2 января в Челябинской области объявлен траур.