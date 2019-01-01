Глава Киргизии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в связи с обрушением секции жилого дома в Магнитогорске, в результате которого погибли не менее восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.
Глава Киргизии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
  • РИА Новости

«С чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах в результате взрыва газа, который повлёк за собой обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске», — говорится в телеграмме, направленной российскому коллеге Владимиру Путину.

Жээнбеков попросил передать соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. 

Ранее соболезнования принёс президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В Челябинской области объявлен траур.

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