Глава Киргизии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
- РИА Новости
«С чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах в результате взрыва газа, который повлёк за собой обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске», — говорится в телеграмме, направленной российскому коллеге Владимиру Путину.
Жээнбеков попросил передать соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее соболезнования принёс президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В Челябинской области объявлен траур.