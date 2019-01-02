Вучич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с обрушением секции жилого дома в Магнитогорске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Сербии.

«Эта новость потрясла Сербию, и сербский народ соболезнует российскому и разделяет его боль... Если Сербия каким-либо образом может помочь, мы готовы оказать эту помощь», — указал он в телеграмме, направленной президенту России Владимиру Путину.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.

Ранее соболезнования в связи с произошедшим выразили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Молдавии Игорь Додон.