Вучич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Сербии.
«Эта новость потрясла Сербию, и сербский народ соболезнует российскому и разделяет его боль... Если Сербия каким-либо образом может помочь, мы готовы оказать эту помощь», — указал он в телеграмме, направленной президенту России Владимиру Путину.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Ранее соболезнования в связи с произошедшим выразили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Молдавии Игорь Додон.