Додон выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске

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Президент Молдавии Игорь Додон направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба Додона.

«От имени моих соотечественников и от себя лично выражаю сочувствие российскому народу и прошу передать семьям погибших наши искренние соболезнования», — отмечается в сообщении.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома.

Ранее соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении части дома в Магнитогорске выразили генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, а также президент Абхазии Рауль Хаджимба.

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