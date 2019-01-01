Додон выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске

Президент Молдавии Игорь Додон направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба Додона.

«От имени моих соотечественников и от себя лично выражаю сочувствие российскому народу и прошу передать семьям погибших наши искренние соболезнования», — отмечается в сообщении.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома.

Ранее соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении части дома в Магнитогорске выразили генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, а также президент Абхазии Рауль Хаджимба.