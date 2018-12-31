Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
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- РИА Новости
«В эти дни новогоднего праздника мы выражаем нашу солидарность и сочувствие», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что работы на месте ЧП в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва обрушилась секция жилого многоквартирного дома. Власти Магнитогорска распространили список из 45 жильцов, с которыми пока не могут установить связь.