Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

«В эти дни новогоднего праздника мы выражаем нашу солидарность и сочувствие», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что работы на месте ЧП в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва обрушилась секция жилого многоквартирного дома. Власти Магнитогорска распространили список из 45 жильцов, с которыми пока не могут установить связь.