Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«В эти дни новогоднего праздника мы выражаем нашу солидарность и сочувствие», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что работы на месте ЧП в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва обрушилась секция жилого многоквартирного дома. Власти Магнитогорска распространили список из 45 жильцов, с которыми пока не могут установить связь.

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