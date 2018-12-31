Опубликован список жильцов дома в Магнитогорске, с которыми нет связи

Власти Магнитогорска распространили список жильцов дома, где произошёл взрыв газа, с которыми пока не могут установить связь.

В списке на сайте городской администрации значатся 45 человек.

«Если вы располагаете информацией о местонахождении жильцов дома № 164 по проспекту Карла Маркса из предложенного списка, просим позвонить по телефону горячей линии МЧС», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв трагедии.