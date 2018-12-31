Опубликован список жильцов дома в Магнитогорске, с которыми нет связи
- © пресс-служба Президента РФ
- РИА Новости
В списке на сайте городской администрации значатся 45 человек.
«Если вы располагаете информацией о местонахождении жильцов дома № 164 по проспекту Карла Маркса из предложенного списка, просим позвонить по телефону горячей линии МЧС», — говорится в сообщении.
По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв трагедии.