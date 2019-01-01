Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии с глубокой печалью восприняли известие о трагедии.

«Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила сердца всех белорусов. Мы скорбим вместе с братским российским народом и разделяем тяжесть постигшей его беды», — приводит текст соболезнования БЕЛТА.

Ранее соболезнования принёс президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В Челябинской области объявлен траур.