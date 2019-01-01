Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
  • © Олег Елкин
  • РИА Новости

Лукашенко отметил, что в Белоруссии с глубокой печалью восприняли известие о трагедии.

«Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила сердца всех белорусов. Мы скорбим вместе с братским российским народом и разделяем тяжесть постигшей его беды», — приводит текст соболезнования БЕЛТА

Ранее соболезнования принёс президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В Челябинской области объявлен траур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить