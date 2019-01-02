Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 21

Тело ещё одного погибшего извлечено из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе МЧС. Таким образом, общее число жертв увеличилось до 21.

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РИА Новости

Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя ведомства, это мужчина. По данным агентства, тела 14 человек опознаны. Разбор завалов продолжается. Ведутся поиски ещё 20 человек. По последним данным, среди погибших двое детей.