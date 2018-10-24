Приставы потребовали снять арест с денег Улюкаева

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Судебные приставы потребовали у суда снять арест с денег бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Приставы потребовали снять арест с денег Улюкаева
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Лиану Ахмедову.

«Приставы обратились в суд с заявлением, просят снять арест с денег Улюкаева. Заседание по данному вопросу назначено на 09:00 31 октября у судьи Ларисы Семёновой», — сказала Ахмедова.

Ранее суд признал законным возврат экс-сотруднику ФСБ и службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн.

Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в размере $2 млн.

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