Суд отклонил жалобу Улюкаева на возврат $2 млн генералу Феоктистову
Замоскворецкий суд Москвы признал законным возврат экс-сотруднику ФСБ и службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, передаёт РИА Новости.
- © Антон Денисов
- РИА Новости
«Решение оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — постановил суд.
29 июня Мосгорсуд постановил вернуть Феоктистову деньги.
5 июля адвокат Улюкаева подал жалобу на возврат отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен